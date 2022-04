Presidente do Parlamento Europeu viajará a Kiev

A presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, anunciou em uma rede social que viajará para a capital ucraniana de Kiev em meio à guerra que assola o país.

Até agora, poucos políticos de renome foram à capital depois que a guerra começou -os mais proeminentes foram os primeiros-ministros da Polônia, República Tcheca e Eslovênia, em 15 de março. Em geral, delegações estrangeiras que visitam o país vão a Lviv, cidade no oeste, próximo à fronteira com a Polônia, onde o nível dos confrontos é bem menor do que em outras regiões.

Kiev já sofreu uma série de bombardeios, sobretudo em áreas residenciais nos subúrbios da cidade. Na terça (29), a Rússia prometeu reduzir o poder de fogo na capital, mas ataques foram registrados nos arredores da cidade um dia depois.