Papa diz que a humanidade deve abolir a guerra

O Papa Francisco denunciou neste domingo (27), em termos especialmente duros, "o martírio" da Ucrânia e "a agressão" ao país por parte da Rússia. "Diante do perigo da autodestruição, a humanidade deve compreender que chegou a hora de abolir a guerra, de cancelá-la da história do homem antes que ela apague o homem da história", disse ele a milhares de pessoas após a tradicional oração do Ângelus na praça São Pedro do Vaticano.