Iniciativa brasileira arrecada 4 toneladas de alimentos e insumos de saúde a refugiados da guerra na Ucrânia

Uma iniciativa brasileira conseguiu arrecadar 4 toneladas de alimentos e insumos de saúde - 130 mil refeições e mais de 60 mil itens de primeiros socorros - para os refugiados da guerra da Ucrânia. A articulação logística de armazenagem e o envio das doações da campanha Juntos pela Vida foram feitas pelo Movimento União BR - entidade criada em 2020 - em parceria com a Latam Cargo, unidade de transporte de cargas do Grupo Latam. As doações serão enviadas para a Alemanha, e, na Europa, seguem para a fazenda da brasileira Maria Thereza Cunha Bueno, parceira do Movimento União BR, e seu marido Hubertus von Nesselrode, em Siret, na Romênia, localizado na fronteira com a Ucrânia. O casal também ajudará no transporte terrestre entre os territórios alemão e romeno.

O local se tornou um ponto consular oficial e funciona como um centro de acolhimento e distribuição de alimentos e mantimentos aos refugiados, numa iniciativa previamente alinhada com a Embaixada brasileira no país, além de contar com o apoio da Cruz Vermelha e Ordem de Malta.

Toda a distribuição desses itens será feita por meio da Cruz Vermelha e Ordem de Malta, que diariamente levam doações para dentro do território ucraniano. Além disso, o Movimento União BR também conta com a presença de uma equipe in loco.

Os alimentos enviados são da empresa brasileira Simple Nutri. São refeições desidratadas e, por isso, é possível manter a validade e conservação até chegar ao centro de apoio na Romênia. Estão sendo enviadas mais de 130 mil refeições como sopa de macarrão, carne e vegetais e risoto de carne, feijão e vegetais. Esse tipo de alimentação dispensa refrigeração no transporte e armazenagem, com validade de 1 ano em ambientes até 60°C

Além das refeições, a campanha também arrecadou fundos para a compra de itens médicos, primeiros socorros e de emergência e teve o apoio da Vitamedic Indústria Farmacêutica. Foram mais de 60 mil itens, entre luvas, bisturis, cateteres, aventais, kit socorros nessa leva. Essa primeira carga foi enviada para a Europa na última quarta-feira (23) também por meio do programa Avião Solidário da Latam.

A campanha Juntos pela Vida foi realizada junto a Simple Nutri, empresa de alimentação desidratada com foco social, com o apoio da Latam, por meio do seu programa "Avião Solidário", que oferece transporte gratuito de pessoas e cargas em emergências de Saúde, Meio Ambiente e Desastres Naturais. A campanha recebeu apoios da Agência Brasileira de Cooperação (ABC), órgão do Ministério das Relações Exteriores, da empresária Maria Thereza Cunha Bueno e seu marido Hubertus von Nesselrode, da Vitamedic Indústria Farmacêutica, que pertence ao grupo José Alves, do apresentador e empresário Luciano Huck, e de cidadãos brasileiros. Além disso, teve ainda a parceria de instituições e empresas, como GRU Airport, Instituto da Criança - ONG gestora da campanha, Fermac, Ftrade, Real Cestas e Luna Express.

A campanha ainda está aberta para empresas e qualquer pessoa que tenha interesse em ajudar. As doações, sem valor mínimo, podem ser feitas para o Instituto Conexão Solidária, através do PIX 4135890300126 ou pelos dados bancários da instituição parceira:

Como participar

Banco: Caixa Econômica Federal (104)

Agência: 3018

Operação: 003

Conta: 2417-2