União Europeia aplica legislação mais flexível para acolher refugiados ucranianos

Segundo o Alto-Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (Acnur), mais de 3,5 milhões de ucranianos já deixaram o país para buscar proteção em razão da guerra. Além destes, aproximadamente outras 6 milhões de pessoas se deslocaram internamente na Ucrânia, para regiões mais a oeste e distantes da Rússia. A Polônia é o país que mais recebeu ucranianos, acolhendo mais de 2 milhões de refugiados. Depois é a Romênia, com 500 mil, Moldávia, com 370 mil, Hungria, com 330 mil, e Eslováquia, com 250 mil. Com exceção da Moldávia, todos esses países são membros da União Europeia. A União Europeia tem um sistema comum de asilo, que regula todos os pedidos de asilo e refúgio nas nações do bloco. Este sistema é frequentemente criticado por especialistas em Direitos Humanos por muitas vezes violar os direitos migratórios de solicitantes de refúgio. Contudo, a política padrão de recepção de refugiados da União Europeia não está sendo aplicada com os ucranianos, que estão sendo acolhidos sob proteção de uma legislação excepcional: a Diretiva de Proteção Temporária (TPD, da sigla em inglês). Esse dispositivo jurídico excepcional foi criado em 2001, após anos de conflitos e guerras durante a separação da Iugoslávia, quando muitas pessoas buscaram refúgio nos países europeus, precisando de acolhimento rápido. A provisão nunca mais havia sido utilizada no continente até a aplicação com os ucranianos, decidida por unanimidade pelo Conselho da União Europeia e posta em vigor no dia 7 de março. “O desenvolvimento histórico das legislações de refúgio na Europa está ligado aos fluxos que sucederam grandes guerras e conflitos, como a própria Convenção dos Refugiados de 1951, resultante dos acontecimentos da Segunda Guerra Mundial”, explica o advogado, professor e pesquisador Adel-Naim Reyhani, do Ludwig Boltzmann Institute of Fundamental and Human Rights, em Viena, na Áustria. “A resposta da União Europeia à crise na Ucrânia é legalmente baseada em um documento também surgido após outro conflito que gerou grande movimentação no continente. Depois das guerras de independência dos países da Iugoslávia, na década de 1990, o bloco elaborou em 2001 a Diretiva de Proteção Temporária, que permite uma recepção rápida e especial para refugiados de grupos de nacionalidades específicas em razão de um conflito armado em determinado país”, complementa. O Conselho da Comissão Europeia define a diretiva como “um mecanismo de emergência a ser aplicado em casos de fluxos massivos de pessoas e que objetiva proporcionar imediata e coletiva proteção para pessoas forçadamente desabrigadas e que não podem voltar ao país de origem. Sua aplicação ocorre “quando há risco do sistema de asilo sofrer com uma alta demanda de requerimentos.” A diretiva foi adotada por um ano, podendo ser renovada posteriormente. Sob a legislação, os ucranianos já garantem acesso imediato ao visto de residência, ao mercado de trabalho, ao sistema de saúde e ao sistema escolar, entre outros benefícios. “A diretiva permite ingressar e se mover livremente dentro do território da União Europeia. Eles também podem escolher em qual país se abrigar, e ir ao encontro de familiares e conhecidos. Também terão acesso a moradia, mercado de trabalho e sistema de saúde de forma imediata. Tudo sem precisar de entrevista individual, apenas com base na nacionalidade. São benefícios que muitos refugiados não desfrutam ao buscar proteção na Europa”, acrescenta Adel-Naim Reyhani.

Diferença de tratamento contrasta com outras crises

Por ser a primeira aplicação da diretiva após 2001, mesmo com outras crises de refugiados tendo ocorrido ao redor do território europeu nos últimos anos, como a gerada pela guerra da Síria, a maior do século XXI, parte da comunidade internacional começou a questionar um suposto duplo padrão de tratamento. “Ficou o questionamento em relação ao contraste do tratamento e da proteção especial que foi oferecida aos ucranianos com o comportamento que a União Europeia vem dispensando em seu sistema de asilo aos outros refugiados, principalmente de origem da África ou do Oriente Médio”, comenta Reyhani. “Os ucranianos são europeus, brancos e cristãos. E a empatia dos países do bloco é maior”, completa. Em 2011, durante as revoltas que ocorreram durante a Primavera Árabe, um grande número de refugiados de países do norte da África, principalmente da Líbia, começou a chegar na Itália e em Malta. Os dois países solicitaram a aplicação da Diretiva de Proteção Temporária para regular o fluxo, mas o restante dos países da União Europeia vetou. Durante o auge da crise de refugiados da Síria, ou mesmo durante a chegada da grande quantidade de afegãos no ano passado, a diretiva também não foi aplicada. “Poderiam ter aplicado a diretiva com sírios e afegãos se quisessem, pois os requisitos estavam preenchidos. Contudo, os refugiados sírios e afegãos não são refugiados europeus. A decisão de aplicar ou não a diretiva é mais política do que jurídica”, destaca Adel-Naim Reyhani.

No pós-guerra, futuro da política migratória europeia pode mudar