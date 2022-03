UE detalha plano para reforçar segurança e defesa na próxima década

A União Europeia (UE) informou em comunicado que o Conselho Europeu aprovou formalmente nesta segunda-feira (21), a chamada Bússola Estratégica, "num momento em que testemunhamos o retorno da guerra à Europa". Trata-se de um "ambicioso plano de ação" para reforçar a política de segurança e defesa do bloco até 2030, segundo comunicado.

A UE considera que o ambiente atual é "mais hostil" na segurança, o que exige mais disposição para agir e investimento para melhorar as capacidades de defesa do bloco. O instrumento prevê propostas concretas e factíveis, "com um cronograma de implementação muito preciso" nessa área, diz o texto.

O bloco pretende estabelecer um conjunto de 5 mil soldados para responder a crises eventuais, além de conduzir exercícios regulares em terra e ar, entre outros pontos.