Presidente da Ucrânia questiona Israel por não aplicar sanções à Rússia

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, questionou por que Israel não seguiu o exemplo de outras potências globais na adoção de sanções contra a Rússia, em discurso realizado neste domingo (20) ao Parlamento israelense, durante sessão em que o primeiro-ministro do país, Naftali Bennett, esteve presente.

Zelensky lembrou do Holocausto judaico durante a Segunda Guerra Mundial, comparando-o com a situação dos ucranianos em meio à invasão russa. "Isso não é apenas uma operação militar como eles falam, e sim uma guerra de grande escala que está direcionada para a destruição do nosso povo, das nossas cidades, por isso tenho o direito de comparar nossa guerra, nossa sobrevivência, com a Segunda Guerra Mundial", disse ele.

De acordo com Zelensky, a Ucrânia auxiliou os judeus no passado, e agora o país precisa de suporte similar. "Até agora apelamos ao mundo inteiro, pedimos ajuda humanitária a muitos países. Vocês podem pensar em proteger os judeus que moram na Ucrânia", completou, dirigindo-se aos parlamentares israelenses.