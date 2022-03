Guerra na Ucrânia entra na 4ª semana sem trégua

A guerra na Ucrânia entrou na quarta semana nesta quinta-feira com anunciados progressos nas negociações com a Rússia, mas sem o cessar dos bombardeios em áreas civis das maiores cidades do país. Em Kiev, a capital, uma pessoa morreu e três ficaram feridas após restos de um míssil russo abatido caírem em um prédio residencial, destruindo dois apartamentos, de acordo com os serviços de emergência. Cerca de 30 moradores foram retirados do local.

A situação, dizem as Forças Armadas da Ucrânia, poderia ter sido pior. Os militares alegam ter derrubado ao menos dez foguetes e aviões russos durante a noite e a madrugada no céu da capital, entre eles um avião russo de ataque ao solo Su-25 e um caça Su-35.

Também seguem as buscas em um teatro de Mariupol, cidade portuária de 400 mil habitantes sob intenso bombardeio russo, onde uma bomba teria atingido um teatro na véspera, segundo as autoridades locais - Moscou nega o ataque a civis.

Embora persistam os bombardeios, o Ministério da Defesa do Reino Unido, em relatório da inteligência divulgado durante a madrugada, disse que a invasão militar russa está estagnada em todas as frentes. As forças russas fizeram progressos mínimos por terra, mar ou ar nos últimos dias e continuam a sofrer grandes perdas, alega o documento.

O governo russo informou que negociações com Kiev, outrora presenciais, na Belarus, seguiram de forma virtual ao longo dia. As manifestações mais otimistas foram feitas na quarta-feira, quando a chancelaria russa sinalizou que um acordo sobre a neutralidade da Otan, uma das demandas principais de Putin, estaria na esteira.

Menos otimistas, porém, têm sido as manifestações do lado ucraniano. Um assessor do presidente Volodymyr Zelensky reforçou nesta quinta-feira que a posição de defesa das fronteiras do país estabelecidas em 1991, quando a Ucrânia conquistou sua independência, após o fim da União Soviética, não foi alterada. "Nunca vamos desistir de nossos interesses nacionais", disse Oleksi Arestovish.

A declaração importa, em especial, porque as áreas da Crimeia, anexada pela Rússia há oito anos, e das autoproclamadas repúblicas separatistas do Donbass, recentemente reconhecidas por Moscou, faziam parte do território ucraniano na década de 1990. O presidente russo, Vladimir Putin, no entanto, estabeleceu o reconhecimento da independência dessas regiões como uma das condições para encerrar a guerra.

Ainda na frente diplomática, Zelensky deu seguimento a seus discursos a congressistas para angariar apoio para Kiev. Desta vez, falou por videochamada ao Bundestag, o Parlamento da Alemanha, e seguiu fórmula semelhante à adotada na véspera quando discursou para os legisladores americanos: evocando a história.

Falando sobre a queda do Muro de Berlim, em 1989, Zelensky pediu ao premiê alemão, Olaf Scholz, que derrube o "muro entre a paz e o conflito na Europa e pare a guerra na Ucrânia". "Dê à Alemanha o papel de liderança que ela conquistou para que seus descendentes se orgulhem de você", acrescentou o líder ucraniano, que, na quarta-feira, mandou recado semelhante para Joe Biden.