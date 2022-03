Putin não planeja visitar soldados feridos na guerra, diz porta-voz

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, não tem planos de visitar soldados feridos na guerra com a Ucrânia nem acompanhar o conflito nos campos de batalhas, afirmou nesta quinta-feira o porta-voz presidencial, Dmitry Peskov. "Sem planos para viagens desse tipo", disse Peskov.

Ao falar com a imprensa, o porta-voz ainda disse que "tudo acontecerá no devido tempo" e confrontou jornalistas sobre comparações em relação a atitude de Putin em não visitar os soldados com a de Josef Stalin, que inspecionou os russos na linha de frente durante a Segunda Guerra Mundial. "São situações diferentes", rebateu.

Em um pronunciamento na TV nesta quinta-feira, Putin criticou os russos pró-Ocidente e os classificou de "traidores nacionais". A fala ocorreu durante um discurso televisionado e teve como alvo a população que não apoia a invasão à Ucrânia, iniciada em 24 de fevereiro. O líder russo chama a invasão de "operação especial militar".

Putin afirmou que os russos "sempre serão capazes de distinguir verdadeiros patriotas dos que são escória e traidores e simplesmente os cuspirão como um mosquito que acidentalmente voou em suas bocas".