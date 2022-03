Na China, casos de Covid-19 aumentam e preocupação com a pandemia cresce

Os novos casos diários de Covid-19 na China mais que dobraram, alimentados por um surto cada vez pior no Nordeste de Jilin, que fez com que as autoridades proibissem as viagens de ou para a província e restringissem a movimentação de milhões de residentes.

Chamando a situação de "grave e complicada", Mi Feng, porta-voz da força-tarefa de controle da pandemia, disse em na terça-feira que o país registrou mais de 15.000 infecções transmitidas localmente em 28 províncias até agora em março, em grande parte devido à disseminação da variante Ômicron.

Ao menos sete hospitais foram obrigados a esvaziar suas enfermarias e concentrar os esforços no tratamento de pacientes com sintomas. A província também está construindo cinco instalações de tratamento improvisadas para casos assintomáticos.

As medidas implementadas variam de região para região, dependendo do tamanho do surto e das condições locais. Os números de casos são baixos em comparação com outros países, mas as autoridades estão aplicando uma estratégia de "tolerância zero" que visa manter o vírus fora do país. As principais cidades foram fechadas para isolar as pessoas infectadas com efetividade.