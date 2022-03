Em um novo e agressivo discurso sobre a crise na Ucrânia, o presidente Vladimir Putin direcionou suas baterias contra o Ocidente, a quem acusou de querer "cancelar a Rússia". "A tentativa de obter uma dominação global está chegando ao fim", disse nesta quarta-feira (16).

A manifestação vem em meio a diversos movimentos diplomáticos, incluindo os EUA, para tentar atingir um cessar-fogo. Putin falava com ministros de seu gabinete em uma reunião televisionada. O presidente russo trouxe as duras sanções aplicadas por Estados Unidos e aliados para o centro de sua crítica. "Querem atingir cada família russa", afirmou, dizendo que o calote que o país dará em papéis de sua dívida "foi imposto" por uma "blitzkrieg econômica".

"As ações mostram que ouro e reservas externas podem simplesmente ser roubadas", disse Putin, que tem por volta da metade de seus US$ 640 bilhões em reservas com o acesso congelado no exterior.

Putin falou sobre a expectativa de mais inflação e desemprego, e que tudo isso não passa de um "plano de longo prazo" do Ocidente para "conter a Rússia". "O Ocidente nem se preocupa em esconder que seu objetivo é atingir toda a economia russa, cada russo", afirmou. "Ele está numa campanha informativa sem precedentes contra a Rússia. É um império de mentiras".

O presidente repetiu a ideia de que sua guerra é apenas uma reação à expansão ocidental, ele disse que está lutando na Ucrânia pela "sobrevivência da Rússia, pelo futuro de nossas crianças". Putin repetiu que a operação militar especial, o jargão permitido na Rússia para a guerra, está sendo um "êxito, de acordo com o plano", e alertou Kiev de que o Ocidente "está empurrando a Ucrânia para mais derramamento de sangue". Além disso, voltou a dizer que os EUA estavam criando uma "anti-Rússia" no país vizinho, e que "não permitiria que ela se tornasse uma plataforma para atacar" Moscou.