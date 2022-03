Ucrânia e Rússia elaboram plano para dar fim à guerra

A Ucrânia e a Rússia fizeram "progressos significativos" em um plano de paz provisório de 15 pontos, incluindo um cessar-fogo e a retirada russa se Kiev declarar neutralidade e aceitar limites para suas forças armadas, segundo três pessoas envolvidas nas negociações afirmaram ao jornal britânico Financial Times. "O acordo proposto, que os negociadores ucranianos e russos discutiram na íntegra pela primeira vez na segunda-feira, envolveria Kiev renunciando às suas ambições de ingressar na Otan e prometendo não hospedar bases militares estrangeiras ou armamento em troca de proteção de aliados como EUA e Reino Unido e Turquia", publicou o jornal inglês.

A natureza das garantias ocidentais para a segurança ucraniana - e a aceitação de Moscou - ainda pode ser um grande obstáculo para qualquer acordo, assim como o status dos territórios ucranianos tomados pela Rússia em 2014. Um acordo de 1994 que sustentava a segurança ucraniana falhou para evitar a agressão russa contra o seu vizinho.

Embora Moscou e Kiev tenham dito na quarta-feira que "fizeram progresso" nos termos de um acordo, autoridades ucranianas continuam céticas que o presidente russo, Vladimir Putin, esteja totalmente comprometido com a paz, e teme que Moscou possa estar ganhando tempo para reagrupar suas forças e retomar sua ofensiva.

Mikhailo Podoliak, conselheiro do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, disse que qualquer acordo envolveria "a retirada total das tropas da Federação Russa do território da Ucrânia", ocupadas desde o início da invasão em 24 de fevereiro - ou seja, regiões do sul ao longo os mares Azov e Negro, bem como território a Leste e Norte de Kiev. A Ucrânia manteria suas Forças Armadas, mas seria obrigada a ficar fora de alianças militares como a Otan e a se abster de hospedar bases militares estrangeiras em seu território.

O secretário de imprensa de Putin, Dmitri Peskov, disse a repórteres na quarta-feira que a neutralidade para a Ucrânia com base no status da Áustria ou da Suécia é uma possibilidade. "Esta opção está realmente sendo discutida agora e pode ser considerada neutra", disse Peskov. Sergei Lavrov, ministro das Relações Exteriores da Rússia, disse que "detalhes absolutamente específicos" estavam "próximos de serem acordados" nas negociações.

O maior ponto de discórdia continua sendo a exigência da Rússia de que a Ucrânia reconheça sua anexação da Crimeia em 2014 e a independência de dois estados separatistas na região da fronteira oriental de Donbas. A Ucrânia até agora recusou, mas está disposta a compartimentar a questão, disse Podoliak. "Territórios disputados e em conflito estão em um caso separado. Até agora, estamos falando de uma retirada garantida dos territórios ocupados desde o início da operação militar em 24 de fevereiro", quando começou a invasão da Rússia, disse ele.