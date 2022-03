Negociação entre Moscou e Kiev segue sem avanço

As negociações para tentar pôr um fim à guerra da Rússia contra a Ucrânia recomeçaram nesta segunda-feira sem avanços concretos, apesar da expectativa de autoridades dos dois países de que um acordo poderá ser alcançado ainda nesta semana.

Ao mesmo tempo, o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, afirmou que a Rússia não descarta ocupar as principais cidades ucranianas, além de manter o ritmo intenso de ataques nos cercos que faz a cidades como Kiev, Kharkiv e Mariupol. A frase de Peskov parece adicionar ameaça, e na prática as forças russas já estão redesenhando o mapa da Ucrânia. A certeza de uma insurgência e da continuidade das sanções mundiais contra Moscou, contudo, fazem crer que o Kremlin pode deixar Zelenski permanecer no poder se aceitar as condições impostas.

"Vamos fazer uma pausa técnica até amanhã (terça-feira) para seguir trabalhando nos subgrupos", afirmou no Twitter Mikhailo Podoliak, principal assessor do presidente ucraniano, Volodymyr Zelenski.

A reunião desta segunda-feira foi virtual. Ela se deu após declarações otimistas dos dois lados no domingo.