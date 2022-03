Gabriel Boric assume no Chile com críticas da esquerda

Gabriel Boric assume o comando do Chile nesta sexta-feira. O novo presidente assume o cargo já sob duras críticas de parte da esquerda que o elegeu depois de montar um gabinete de ministros de centro-esquerda, mais moderado; defender um ritmo gradual para as reformas tributária e da previdência; e não dar garantias imediatas de libertação aos chamados "presos políticos" - pessoas privadas de liberdade durante os protestos de 2019 e nos conflitos por terra no sul do Chile.

Um dos temas que não poderá esperar é o do estado de exceção, que militarizou o Sul e o Norte do país e cujo prazo está por vencer. No Sul, a situação com os grupos mapuche parece ter se acalmado, mas no Norte, na região de Iquique, a tensão persiste. A nova ministra de Interior, Izkia Siches, manifestou a possibilidade de levar ao Congresso uma proposta de renovação do estado de exceção e a militarização do Norte chileno, onde há enfrentamentos por conta da chegada contínua de imigrantes ilegais.

Boric, 36 anos, assume depois de vencer no segundo turno o ultradireitista José Antonio Kast por 55,87% contra 44,13% no último dia 19 de dezembro. A passagem do mando e da faixa presidencial ocorre no Salão de Honra do Congresso, onde é tradição, desde que o ditador Augusto Pinochet entregou o poder ao eleito Patricio Aylwin, em 1990.