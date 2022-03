Bombardeio russo atinge hospital infantil

Um ataque russo danificou gravemente um hospital infantil e maternidade na cidade portuária sitiada de Mariupol, na Ucrânia, disseram autoridades ucranianas nesta quarta-feira. O presidente do país, Volodymyr Zelensky, escreveu no Twitter que havia "pessoas, crianças sob os destroços" do hospital e chamou o ataque de "atrocidade".

As autoridades disseram que estão tentando estabelecer quantas pessoas foram mortas ou feridas. O conselho da cidade de Mariupol informou, em perfil na rede social, que o dano foi "colossal".

Segundo o governo local, 17 mulheres e crianças ficaram feridas no ataque. As imagens disponíveis sugerem que a área ao lado do prédio foi atingida ou por artilharia, ou por aviões. Mulheres grávidas foram removidas no meio do entulho fumegante do lado de fora do edifício, gerando imagens emblemáticas do drama da guerra.

O incidente foi imediatamente usado por Kiev em sua campanha em favor da instauração de uma zona de exclusão aérea sobre o país. A Otan (aliança militar ocidental) se recusa a fazê-lo, porque isso significaria decretar guerra aos russos, que já têm relativa dominância dos céus ucranianos.

A Ucrânia diz que 1.170 dos mais de 400 mil habitantes de Mairupol antes da guerra já morreram após a invasão. Em Moscou, o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, voltou a dizer que as forças russas não miram alvos civis nesta campanha.

Mariupol é um ponto central da frente Sul da guerra de Vladimir Putin. É o último bastião a resistir contra os russos naquilo que se estabelece como uma área ligando o Donbass, o Leste separatista étnico russo da Ucrânia, à península da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014.

Se cair, Moscou assume controle militar da região, o que naturalmente não significa que a administre e com facilidade. Ao contrário, no porto de Kherson, mais a Leste, a cidade tomada vive protestos diários contra os invasores.

Desde o fim de semana, os russos passaram a empregar sua aviação tática de forma mais intensa no país. Talvez menosprezando a grande quantidade de mísseis antiaéreos portáteis dados pelo Ocidente aos ucranianos ou forçada pelo mau tempo, que obriga voar baixo para ter visão dos alvos, a Força Aérea tem tido perdas.

Os EUA a acusaram nesta quarta de usar bombas "burras", sem guiagem a laser ou por satélite, na campanha militar. De fato, imagens de um caça-bombardeiro Su-34 derrubado no sábado mostravam bombas de queda livre FAB-500. Isso pode facilitar danos a civis.