O que precisamos agora é de um cessar-fogo na Ucrânia, diz chanceler da Alemanha

O chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, defendeu, nesta quarta-feira (9) que a comunidade internacional deve trabalhar para alcançar um cessar-fogo no conflito na Ucrânia após a invasão da Rússia. "Precisamos que as batalhas terminem", afirmou, em entrevista coletiva, após encontro com o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau.