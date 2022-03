Notas do Front

Rússia anuncia novo cessar-fogo e corredores humanitários

A Rússia anunciou um novo cessar-fogo e a abertura de corredores humanitários em diversas áreas da Ucrânia, nesta segunda-feira. As regiões de Kiev, Kharkiv e Sumy devem ser abrangidas pela medida, além da cidade portuária de Mariupol, onde duas tentativas de evacuação de civis foram frustradas no fim de semana. O comunicado não deixou claro quando o cessar-fogo deve terminar e também se outras áreas serão contempladas.

Brasil fica fora da lista de países considerados hostis por Putin

O Kremlin divulgou nesta segunda-feira uma lista de países considerados hostis à Rússia. O Brasil não está nela. A relação foi elaborada para normatizar um decreto assinado por Putin no sábado, que estabeleceu critérios de relações comerciais com outros países enquanto durar o conflito no vizinho. São considerados hostis Austrália, Albânia, Andorra, Reino Unido, os 27 países da União Europeia, Islândia, Canadá, Liechtenstein, Micronésia, Mônaco, Nova Zelândia, Noruega, Coreia do Sul, San Marino, Macedônia do Norte, Singapura, Estados Unidos, Taiwan, Ucrânia, Montenegro, Suíça e Japão. Todas essas nações aplicaram algum tipo de sanção contra o governo russo depois da invasão. O Brasil, como se sabe, nada fez na prática, embora tenha votado a favor da resolução da ONU condenando a guerra.