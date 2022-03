Zelensky pede que russos se oponham à guerra

O presidente da Ucrânia, Wolodymyr Zelensky, fez novo pronunciamento neste domingo (6) em que se dirigiu ao povo russo e pediu que eles se posicionem contra a guerra. "Cidadãos russos, essa não é só a luta pela paz na Ucrânia, mas pela riqueza que vocês tinham no seu país. Se ficarem calados, a miséria que vai falar por vocês no futuro. Não fiquem calados", declarou o presidente.

Ele voltou a afirmar que não se trata de uma operação militar ocasional, mas uma invasão planejada. Segundo ele, os soldados russos capturados pelas forças ucranianas forneceram informações que reforçam essa tese. "Essas pessoas (do Exército russo) queriam acabar com nossas cidades. Tivemos acesso a documentos. Por isso que está ocorrendo essa atrocidade. Estão lançando bombas, artilharia, mísseis. Isso não é uma improvisação", disse. Zelensky também reafirmou que os ataques da Rússia sobre o país estão violando regras internacionais. "Isso será um crime militar histórico", destacou.

No pronunciamento, o presidente ucraniano comentou que sua gestão está planejando medidas de estímulo econômico e de apoio à população com vistas à reconstrução do país. "Já sabemos como vamos reconstruir e reformar a nossa Ucrânia. Criamos fundos para este fim, um para infraestrutura, um para crédito e um de auxílio para negócios pequenos, além de vários programas que estamos criando", informou.

Na Rússia, atos vêm sendo promovidos contra a guerra. Mas o presidente Vladimir Putin tem endurecido a repressão. Nesta semana, o Kremlin aprovou uma lei censurando conteúdos críticos à guerra, com pena de prisão de até 15 anos.

Apesar dos esforços para controlar a narrativa, os russos de todo o país se pronunciaram contra a guerra. Milhares assinaram cartas e petições online pedindo o fim do conflito. Além disso protestos em cidades russas acontecem quase diariamente desde que o ataque começou em 24 de fevereiro.

Neste domingo, os protestos se estenderam da Sibéria a São Petersburgo, com dezenas de russos tomando as ruas de diferentes cidades. De acordo com OVD-Info, um grupo de direitos humanos que rastreia prisões políticas, um total de 1.558 pessoas foram detidos em 43 cidades russas ontem, parte das quase 10 mil pessoas detidas desde 24 de fevereiro.

As autoridades russas bloquearam novas agências de notícias neste domingo. Na semana passada, outros meios de comunicação também foram bloqueados. Na lista de meios de comunicação bloqueados neste domingo, estão o Mediazona, um site de notícias que abrange o sistema policial e judiciário da Rússia e tem divulgado informações sobre prisões políticas e processos judiciais de alto nível.