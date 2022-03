Mais de 922 mil refugiados já chegaram à Polônia

A Guarda de Fronteira da Polônia informou que mais de 922 mil refugiados já cruzaram a fronteira da Ucrânia nos últimos 11 dias, quando teve início a invasão russa ao país. Em sua conta oficial no Twitter, a Agência disse que 129 mil pessoas, um recorde diário, cruzaram as fronteiras e seguiram para a Polônia no sábado, e quase 40 mil chegaram ao país entre 00h e 7h deste domingo. A Polônia é o país que atualmente está recebendo o maior número de refugiados entre os vizinhos da Ucrânia.

O êxodo de ucranianos tem enfrentado dificuldades extremas. Na cidade de Mariupol, no sudeste da Ucrânia, ataques russos interromperam pela segunda vez os planos de retirada de civis, disse o conselheiro do ministério do Interior do país, Anton Gerashchenko. "A segunda tentativa de um corredor humanitário para civis em Mariupol terminou novamente com bombardeios dos russos", escreveu em sua conta no Telegram.

A prefeitura de Mariupol, no Sudeste da Ucrânia, havia anunciado neste domingo, uma nova tentativa de retirada de civis a partir das 12h (horário local, 8h no horário de Brasília), um dia após a Rússia ser acusada de descumprir um acordo de cessar-fogo na região.

Neste domingo, na cidade de Irpin, nos arredores de Kiev, uma família foi morta em meio a um ataque de morteiros organizado por tropas russas, que tentam assumir o controle do local, importante artéria para chegar à capital.

A fotógrafa Lynsey Addario registrou o momento em que soldados ucranianos tentavam socorrer o pai, o único que ainda estava vivo quando o registro foi feito. A mãe, o filho adolescente e a filha, que aparentava ter em torno de 8 anos, já estavam mortos. A bagagem deles, que incluía uma mala de rodinhas azul e algumas mochilas, estava espalhada pelo chão, perto da calçada, junto com uma caixa verde, dentro da qual estava um cachorro latindo. O ataque com morteiros ocorreu quando civis tentavam cruzar os destroços da ponte para deixar a cidade.

Irpin, cidade de pouco mais de 60 mil habitantes, está sob bombardeio constante. A região fica a apenas 25 km de Kiev. Os soldados ucranianos, com auxílio da população, chegaram a explodir parte de uma ponte que permite acesso ao município, na tentativa de impedir que as tropas russas avançassem.

Considerada estratégica por Moscou, Mariupol é uma cidade portuária no sudeste da Ucrânia localizada a 150 km de Rostov-do-Don, a principal cidade do sul da Rússia. Ela foi atacada desde o primeiro dia da guerra e é um porto importante no mar de Azov, uma divisão secundária do mar Negro. A cidade também é considerada o último ponto de resistência a evitar o estabelecimento de uma ponte terrestre unindo Rostov à Crimeia, anexada em 2014 por Putin.

Rússia e Ucrânia haviam concordado em estabelecer os corredores humanitários na quinta-feira. No sábado, o conselheiro do Ministério do Interior ucraniano, Anton Heraschenko, disse que mais acordos devem ser estabelecidos para a implementação de novas rotas de saída.