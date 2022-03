Explosão em mesquita no Paquistão deixa ao menos 30 mortos

Ao menos 30 pessoas morreram e 56 ficaram feridas em um ataque a uma mesquita em Peshawar, no noroeste do Paquistão, nesta sexta-feira (4), segundo o hospital local.

"Estamos em estado de emergência, e os feridos estão sendo encaminhados para o hospital", disse o chefe da polícia Mohammad Khan à agência de notícias Reuters. "Estamos investigando a natureza da explosão, mas parece ter sido um atentado suicida." Ele acrescentou que o número de mortos deve subir.

De acordo com relato da polícia ao canal Al Jazeera, o ataque ocorreu enquanto os fiéis se reuniam para as orações de sexta-feira. A violência teria começado quando dois autores dos ataques começaram a atirar contra a polícia do lado de fora da mesquita -um agente acabou morto, e outro, ferido. Um dos autores também morreu, mas o outro entrou no local e explodiu a bomba.

Ataques semelhantes têm ocorrido na região, próxima à fronteira com o Afeganistão.