Rússia ameaça europeus que fornecerem armas e combustíveis para a Ucrânia

Em uma declaração publicada na segunda-feira (28), o Ministério das Relações Exteriores da Rússia ameaçou retaliar países europeus que enviarem armas, equipamentos militares e combustíveis para as Forças Armadas da Ucrânia, como forma de auxiliar na resistência à invasão.

Segundo a rede de TV norte-americana CNN, a chancelaria russa afirma que "cidadãos e organizações da UE envolvidas em fornecer armas letais, combustíveis e lubrificantes para as Forças Armadas da Ucrânia serão responsáveis por todas as consequências de suas ações no contexto da operação militar especial em curso. Eles não podem deixar de compreender o nível de perigo das consequências", alertou o documento.

A Alemanha anunciou o envio de mil armas antitanque, 500 mísseis e 400 RPGs - granadas impulsionadas por foguete. Já a República Tcheca enviará metralhadoras, rifles de precisão e pistolas. A Noruega, por sua vez, ofereceu 2 mil armas antitanque, além de equipamentos como capacetes e coletes à prova de balas. Os EUA anunciou a liberação de US$ 350 milhões em armamento.