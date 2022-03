Mais de 660 mil pessoas já deixaram a Ucrânia, afirma ONU

Mais de 660 mil pessoas, a maioria mulheres e crianças, fugiram da Ucrânia para países vizinhos nos últimos seis dias, desde o início da invasão russa, informou o Acnur (Alto Comissariado da ONU para Refugiados). De acordo com Shabia Mantoo, porta-voz do órgão, há relatos de pessoas esperando até 60 horas para entrar na Polônia, enquanto as filas na fronteira com a Romênia chegam a 20 quilômetros. O Acnur estima, ainda, 1 milhão de deslocados internos pelo conflito.