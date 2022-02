ONU diz que 368 mil pessoas já fugiram da Ucrânia para países vizinhos

A guerra da Rússia contra a Ucrânia já tirou do país 368 mil pessoas, segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Até o sábado, eram 150 mil os afetados, a maioria indo para a Polônia e, outra parte, para Romênia e Hungria. Segundo a ONU, se o conflito continuar, há o risco de que até quatro milhões de pessoas, ou 9% da população do país, possa cruzar as fronteiras. Há filas enormes em todos os pontos de passagem.