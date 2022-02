Em inferioridade numérica, mas com mobilização civil, Ucrânia resiste à invasão

tropas russas têm tido dificuldade para tomar as duas principais cidades do país Após um início avassalador, invadindo a Ucrânia em três frentes,, Kiev e Kharkiv, graças a resistência feroz do Exército ucraniano, ajudado por civis armados com fuzis e até mesmo bombas incendiárias.

Moscou bombardeia Kiev há três dias, mas não consegue tomar a cidade, que resiste em uma batalha urbana penosa para os russos, apesar de sua superioridade numérica. Em Kharkiv, a infantaria russa tenta tomar a cidade com incursões de infantaria, mas também ali a resistência é feroz. Com dificuldades, Putin, que no início da guerra destinou apenas 60 mil homens para a invasão, já mais que dobrou esse efetivo. Hoje, 150 mil russos avançam em três frentes contra o governo.

Zelenski, que ficou em Kiev e rejeitou ser retirado da cidade com auxílio norte-americano, pediu mais ajuda militar do Ocidente. Segundo analistas militares, o exército moscovita tem algumas dificuldades logísticas nas linhas, e não esperava uma batalha renhida em grandes centros urbanos.

Em Kharkiv, onde as tropas russas entraram neste domingo (27), foram registrados intensos combates de rua e disparos de foguetes. Tropas russas e veículos blindados ocuparam as ruas da cidade, chegando a menos de oito quilômetros do centro. O exército de Moscou explodiu um gasoduto na área, e moradores que não estivessem lutando foram orientados a permanecer em casa durante a "destruição completa do inimigo russo na cidade". Na tarde deste domingo (horário local, manhã de domingo no Brasil), o governador Oleg Synyehubov anunciou que tropas russas se renderam e a cidade permanecia sob controle do governo.

Na capital Kiev, com a ajuda de fileiras crescentes de soldados voluntários, o exército ucraniano também conseguiu retardar o avanço da Rússia ao causar estragos nas linhas de abastecimento de Moscou, disse o Estado-Maior. "As tropas inimigas, privadas de reabastecimento oportuno de combustível e munição, estão paradas", diz o comunicado. "O pessoal das forças de ocupação, a grande maioria dos quais são jovens recrutas, está exausto por exercícios militares anteriores e tem o moral baixo."

Os relatos das últimas horas destacam a resistência determinada que as tropas russas enfrentam ao tentar entrar nas maiores cidades da Ucrânia . Imagens que circulam nas redes sociais mostram veículos russos em chamas ou sendo saqueados por tropas ucranianas. Autoridades ucranianas disseram ter impedido um míssil de atingir a usina hidrelétrica de Kiev.

Autoridades norte-americanas e ucranianas informam que dois aviões russos de transporte militar Ilyushin Il-76 foram derrubados, e um vídeo gravado em uma rotatória perto da cidade de Ivankiv mostra um soldado ucraniano carregando o que parece ser um míssil NLAW no ombro, com dois veículos em chamas atrás.