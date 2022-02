Sete questões para entender a guerra entre Rússia e Ucrânia

conflito militar entre Rússia e Ucrânia cujo estopim foi o anúncio , realizado pelo presidente Vladimir Putin, de uma ofensiva militar na região de Donbass, na Ucrânia, por volta da meia-noite de quinta-feira (24) no Brasil, tem sido alvo de interesse da população mundial desde então.

A anexação da península da Crimeia pela Rússia, em 2014, é considerada o começo oficial da atual disputa entre os dois países – o território havia sido cedido à Ucrânia, em 1954, pela própria União Soviética através de seu líder Nikita Khrushchev.

Na última segunda-feira (21), Putin reconheceu oficialmente a independência dessas duas cidades Desde então, a tensão entre os países permaneceu até os dias de hoje, agravando-se ainda mais pelo surgimento de movimentos separatistas pró-Rússia no leste da Ucrânia, nas cidades de Donetsk e Lugansk, na região de Donbass., o que aumentou ainda mais os rumores de um conflito militar que veio a ser concretizado dois dias depois.

O tema levanta algumas questões básicas e importantes para a sua compreensão. Desde pontos mais específicos sobre a relação Ucrânia-Rússia, até aqueles mais gerais, como as consequências do conflito militar para o restante do mundo.

Buscando esclarecer algumas das principais dúvidas a respeito da disputa envolvendo os dois países do leste europeu, o Jornal do Comércio conversou com o professor do Curso de Graduação em Relações Internacionais da UniRitter, João Gabriel Burmann da Costa.

João Gabriel Burmann da Costa, professor do Curso de Graduação em Relações Internacionais da UniRitter. Foto: ARQUIVO PESSOAL/JC

Jornal do Comércio - Por que a Rússia não aceita a aproximação da Ucrânia com os países ocidentais através da Otan (aliança militar do Ocidente)?

João Gabriel Burmann da Costa - É uma questão que precisamos remeter à história. Os motivos mais contemporâneos passam pelo final da Guerra Fria, sobretudo na dissolução da União Soviética, e especialmente ao longo dos anos 2000 com a expansão da Otan em direção às fronteiras da Rússia. Essa sempre foi uma grande pauta da política externa e de segurança da Rússia: manter a defesa das suas fronteiras e afastar a presença ocidental.

Então, a grande questão é o medo da vulnerabilidade que isso pode causar frente a um ataque. A Ucrânia dentro da Otan, significaria para os russos que tropas ocidentais estariam muito próximas de seu território, além da presença de bases aéreas e mísseis (...) e tudo isso faz parte de uma política histórica de segurança da Rússia que remete à Guerra Fria. No geral, é uma questão de receio do que isso pode causar, uma vulnerabilidade que a Rússia sente especialmente na questão militar.

JC - Por que a Rússia decidiu invadir a Ucrânia?

Burmann - Muitos analistas esperavam que não haveria a decisão da invasão, e entendiam que isso fazia parte da barganha russa para tentar solucionar essas questões de maneira pacífica. Mas parece que a percepção dos russos foi de que o diálogo, a diplomacia, não trariam uma solução a curto prazo. Parece ter sido uma espécie de cartada final para tentar uma posição de força, uma vantagem estratégica para que consigam chegar num acordo. A questão que se colocava era: vai haver invasão?

presidente russo disse que iria enviar tropas para garantir a segurança da população russa nas províncias do Leste Outra coisa que muito se questionou foi que o, foi então que muita gente imaginou que seria só isso, mas não foi. O que tenho lido e pensado é que se a invasão fosse restrita aos territórios separatistas (Lugansk e Donetsk), a Rússia não conseguiria essa posição de força que permitisse que alcançasse uma condição de negociação mais favorável.

Já a questão da guerra em si, é muito provavelmente uma operação com alvos bastante limitados. Até o momento, são alvos militares de valor estratégico, como aeroportos e depósitos de munição, para conseguir chegar a uma posição de força na mesa de negociações. É claro, não podemos dizer que vai acontecer isso, depende de como os ucranianos ou os ocidentais vão reagir, mas parece ser uma ação para conseguir uma posição de negociação mais vantajosa.

JC - Até onde os países ocidentais podem ir pela Ucrânia?

Burmann - Há pouco tempo o presidente dos EUA foi bem enfático de que não haverá tropas norte-americanas na Ucrânia. É algo que não parece estar em pauta agora.A grande movimentação do ocidente, especialmente EUA e União Europeia, vai ser na continuidade das sanções econômicas, restrições a políticos, sanções a empresas - Há pouco tempo o presidente dos EUA foi bem enfático de que não haverá tropas norte-americanas na Ucrânia. É algo que não parece estar em pauta agora.A grande movimentação do ocidente, especialmente EUA e União Europeia, vai ser na(...) enfim, a continuidade de uma pressão diplomática.

O conflito militar deve ficar isolado dentro da Ucrânia e a pressão dos ocidentais deve ser nos pontos citados. A questão energética também já entrou na agenda com relação a exportação de hidrocarbonetos da Rússia, e ainda há uma grande dúvida em relação ao sistema financeiro, principalmente emn relação ao sistema Swift.

JC - Quais podem ser os impactos da guerra para os países europeus?

Burmann - Temos aí especialmente duas questões. A primeira são as econômicas, com a maior parte delas relacionadas ao custo da energia. Da mesma forma que a Europa pode impor sanções a Rússia, a Rússia também pode restringir a exportação de alguns produtos para a Europa.

A segunda é a questão dos deslocamentos de pessoas, as migrações. Qual o impacto da imigração de pessoas da Ucrânia para os demais países europeus? Isso é um tema muito ativo e latente. Essa questão dos refugiados na Europa não é um assunto distante e, agora, esse conflito deixa os países europeus ainda mais atentos. São impactos que podemos ver nos próximos meses.

JC - Quais podem ser os impactos da guerra para o Brasil?

Burmann - Podemos pensar em termos econômicos e políticos. No primeiro, vamos sofrer muito provavelmente com aquilo que o sistema internacional todo vai passar de certa forma, como o aumento nos custos do petróleo. O que mais chama atenção também é a questão do trigo, alimento que o Brasil importa muito do leste europeu, tanto da Ucrânia, como da Rússia.

O vice-presidente foi enfaticamente contrário ao conflito presidente ainda não havia se posicionado oficialmente Já na questão política, há grande incerteza de como o Brasil vai se posicionar em relação a isso. Atualmente temos uma posição pelo menos dúbia. As duas lideranças executivas se posicionando de maneira diferente., já o, a não ser através da nota do Itamaraty que buscou uma posição histórica da nossa diplomacia, que é a busca por uma espécie de neutralidade.

Os aliados brasileiros e os próprios demais países do sistema internacional vão cobrar uma atitude mais enfática. O Brasil, inclusive como membro do conselho de segurança atualmente, vai ter que trabalhar numa forma mais clara para tentar justificar sua posição. Acredito que deva tentar buscar essa mediação, que é a tradição histórica da nossa diplomacia. A própria viagem do presidente à Rússia demonstrou que, independentemente das questões políticas de alinhamento aos EUA, permanece uma visão de Brasil que negocia com ambos os lados.

JC - Dado ao fato de termos grandes potências militares envolvidas no conflito, seja de forma direta ou indireta, qual seria a possibilidade de uma 3ª Guerra Mundial?

Burmann - Atualmente, dado o perfil da operação, as chances de uma escalada são muito pequenas. Não me parece que a Otan ou os aliados ocidentais estão dispostos a entrar nesse conflito de maneira militar. Eventualmente, pode haver apoio às forças ucranianas, em termos de venda e suporte no fornecimento de armamento, mas não acredito que vá haver a incursão de tropas da Otan.

JC - Existe alguma solução diplomática para esse conflito?

Burmann - A princípio sim. É o fim que a maior parte dos conflitos militares acaba tendo. A grande questão é que ainda não parecem estar abertas essas possibilidades. Questionaram o presidente Joe Biden (dos EUA) se ele iria se reunir com o presidente Vladimir Putin e a resposta dele foi negativa. Atualmente estamos numa situação muito delicada para que os líderes políticos reconheçam isso. Qualquer um que possa vir a reconhecer um acordo, uma negociação, pode acabar passando uma imagem de fraqueza muito grande, especialmente para seu público interno. As consequências internas para os EUA poderiam ser grandes se o presidente dissesse que iria se reunir com o presidente da Rússia.

Precisamos ver ainda os desdobramentos nos próximos dias, especialmente o resultado da incursão sobre a capital ucraniana para ver qual vai ser o tipo de negociação, inclusive se ela vai ser aberta. Isso é outra coisa importante. Podem já estar ocorrendo negociações e nós nem sabermos.