Japão e Austrália anunciam sanções contra a Rússia

O primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, anunciou sanções contra a Rússia e as regiões separatistas ucranianas Donbass e Luhansk, que tiveram a independência reconhecida pelo presidente russo, Vladimir Putin. Kishida disse nesta quarta-feira (23) que o governo proibirá a negociação de títulos da dívida soberana russa no Japão, em resposta às "ações que a Rússia vem tomando na Ucrânia''.

Segundo o primeiro-ministro, o Japão também suspenderá a emissão de vistos para pessoas das duas regiões rebeldes ucranianas e congelará seus bens que estão no país asiático, além de proibir o comércio com ambas. "Instamos fortemente a Rússia a retornar ao processo diplomático", afirmou Kishida.

Também nesta quarta-feira, a Austrália anunciou sanções adicionais à Rússia e alertou as empresas do país sobre possíveis ciberataques russos como retaliação. O primeiro-ministro, Scott Morrison, disse que sanções financeiras direcionadas e proibições de viagem farão parte da primeira leva de medidas em resposta à investida da Rússia contra a Ucrânia. Fonte: Associated Press.