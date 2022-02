Ministério das Relações Exteriores da Rússia vai retirar diplomatas da Ucrânia

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia informou que decidiu retirar seu pessoal diplomático da Ucrânia, apontando para ameaças recebidas por eles. A pasta disse nesta terça-feira (22), que os diplomatas russos em solo ucraniano receberam múltiplas ameaças, acrescentando que eles serão retirados "o mais breve possível".

A medida é tomada após a Rússia reconhecer as regiões rebeldes de Donetsk e Lugansk como independentes e um voto do Parlamento russo permitir que o presidente Vladimir Putin use forças militares na Ucrânia. Mais cedo, o Legislativo russo autorizou Putin a usar força militar fora do país, o que pode ser um presságio para um ataque mais amplo sobre a Ucrânia.