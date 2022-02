Putin diz que vai esperar para usar tropas e faz exigências à Ucrânia

duas autoproclamadas repúblicas russas étnicas no Donbass (leste da Ucrânia) que ele reconheceu como independentes. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse nesta terça (22) que não vai enviar imediatamente tropas para as

O movimento, que não pode ser tomado pelo valor de face dado o histórico do Kremlin no campo, visa pressionar ainda mais Kiev a aceitar termos russos para a segurança na região. Com efeito, Putin fez exigências ao governo de Volodimir Zelenski durante uma entrevista coletiva em Moscou. "Iremos dar ajuda militar se houver um conflito", afirmou Putin. Ele considerou os Acordos de Minsk, que sustentavam o precário cessar-fogo na região desde 2015, "mortos pela liderança ucraniana".

Se há evidente culpa da gestão errática em Kiev, o atestado de óbito dos acordos foi assinado por Putin ao reconhecer as regiões rebeldes. Mais importante, ele deixou em aberto qual é o território que efetivamente considera parte das Repúblicas Populares de Donetsk e de Lugansk. No entanto, não disse até onde iria quando os rebeldes demandarem ajuda, mas qualquer movimento além dessa chamada linha de contato que divide separatistas de ucranianos irá configurar uma invasão de fato da Ucrânia.

Os separatistas querem a restauração para si das antigas fronteiras das províncias de Donetsk e Lugansk, das quais ocupam algo menos do que a metade do território pré-guerra civil. Apesar de ter negado a ideia de restauração de fronteiras do Império Russo mais cedo, na entrevista Putin fez novas ameaças à Ucrânia. Disse que Kiev pode ajudar a encerrar a crise se desistir de tentar aderir à Otan (aliança militar ocidental), centro público de suas queixas, e se for "desmilitarizada" - ele voltou a falar que Zelenski quer armas nucleares, aproveitando uma fala infeliz do ucraniano sobre o tema.

Putin, contudo, usou argumentos frágeis sobre o tema: disse que os ucranianos herdaram da União Soviética tecnologia nuclear, bastando conseguir urânio enriquecido para montar a bomba. Não é tão simples.

Ao mesmo tempo, houve sinalizações de outra natureza. "Mesmo nesses momentos tão difíceis, nós dizemos: estamos prontos para negociações", disse a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, no YouTube. Ela disse que seu chefe, o chanceler Serguei Lavrov, irá a Genebra discutir a crise com o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, na quinta (24).

Alguns dados da realidade desafiam a dinâmica passivo-agressiva do Kremlin. Primeiro, ainda há relatos de ambos os lados acerca de ataques sem maternidade clara: um morador de Donetsk falou à reportagem, por telefone, ter ouvido explosões perto do centro da cidade, informação replicada por agências de notícias.

A qualquer momento a tal "ameaça" pode ser invocada, como já foi no nebuloso episódio da suposta destruição de dois blindados ucranianos pelos russos na segunda. A questão das tropas é ainda mais complexa. Uma moradora da cidade russa de Kursk, junto à fronteira nordeste das áreas rebeldes, repassou à reportagem o que diz ter filmado no fim da tarde de segunda, um comboio militar indo rumo à Ucrânia.

A encarregada de negócios na embaixada dos EUA na Ucrânia, Kristina Kvien, no entanto, afirmou já haver soldados russos uniformizados em Donbass. Circularam na internet vídeos de tanques e caminhões em Donetsk, mas é incerto se eles eram russos ou dos separatistas.

Segundo Ivan Alexeiévitch, taxista que ganha a vida trabalhando em cidades da região fronteiriça e prefere não dizer seu sobrenome, nos últimos dias foram vistos vários comboios de caminhões do Exército rumando de Rostov-do-Don para a fronteira em Avilo-Uspenka, cerca de 95 km a noroeste da capital da província de Rostov.

"Ninguém sabe dizer do que se tratava", afirmou. Por outro lado, no mesmo período ele mesmo viu diversos trens de carga trazendo blindados e tanques de volta de exercícios nas áreas fronteiriças. Rostov-do-Don é a sede do Distrito Militar Sul da Rússia. "Um dia eu parei no sinal da ferrovia e começaram a passar os tanques", disse.

Folhapress