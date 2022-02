Além de uma "violação flagrante do direito internacional", o caso também fere os acordos de Minsk, segundo o bloco. "A UE reitera o seu apoio inabalável à independência, soberania e integridade territorial da Ucrânia dentro das suas fronteiras internacionalmente reconhecidas", diz o documento.

No Twitter, líderes europeus publicaram uma mesma mensagem simultaneamente. Além de von der Leyen e Michel, o Alto Representante da UE, Josep Borrell, fez a postagem, que diz que a UE e os seus parceiros "reagirão com unidade, firmeza e determinação em solidariedade".

The recognition of the two separatist territories in #Ukraine is a blatant violation of international law, the territorial integrity of Ukraine and the #Minsk agreements.

The EU and its partners will react with unity, firmness and with determination in solidarity with Ukraine.

