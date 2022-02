Rússia muda de ideia e mantém tropas na fronteira da Ucrânia

Ela começou em novembro passado, quando Putin começou a mobilizar o que os EUA dizem ser de 150 mil a 190 mil soldados em torno da Ucrânia. Concomitantemente, ele emitiu um ultimato seco com suas intenções: acabar com o avanço da Otan, e por silogismo da estrutura político-econômica da União Europeia (UE), no antigo espaço soviético.

Nesse cenário, a escalada militar no Donbass não passar de uma farsa mal elaborada a fim de arrumar um pretexto para a Rússia agir - dos quase 4 milhões de habitantes da região, maioria de russos étnicos, cerca de 700 mil têm passaporte dado ao longo dos anos por Moscou. Nas TVs russas, as chamadas falam em "Kremlin nega invasão, mas vai proteger cidadãos".

Em uma delas, o temor do Ocidente se confirma: as manobras não passavam de umaA fronteira da Bielorrússia fica a meros 200 km da capital ucraniana por rodovia.

Só há duas hipóteses para a manutenção das tropas, movimento de resto negado repetidas vezes pelo Kremlin e pelo ditador Bielorrusso, Aleksandr Lukachenko, que passou a sexta-feira (18) e o sábado em Moscou com Putin e assistiu a uma demonstração de força com mísseis com capacidade nuclear.

O anúncio coube ao Ministério da Defesa da Bielorrússia, que citou "inspeções" que continuariam a ser feitas nas tropas mobilizadas por dez dias devido à tensão apontada no Donbass (leste ucraniano). A região, dominada desde 2014 por separatistas apoiados pelo Kremlin, registrou um domingo de explosões misteriosas e troca de tiros na linha de frente com as forças de Kiev.

Moscou tem perdido áreas que a separam do Ocidente desde o fim da Guerra Fria

Desde o fim da Guerra Fria, Moscou perdeu áreas que separavam a Rússia de forças ocidentais, um problema histórico para Moscou. De 1999 para a frente, a aliança absorveu 14 países que foram comunistas, 3 deles integrantes da União Soviética. Putin começou sua reação em 2008, quando guerreou na Geórgia e evitou sua entrada no clube, seguindo para a crise de 2014.

Naquele ano, revoltas com o apoio do Ocidente derrubaram o governo pró-Kremlin em Kiev, que estava sob pressão de Putin para não assinar um acordo de cooperação econômica com a UE. A reação do Kremlin foi anexar a área de maioria russa da Crimeia e fomentar a guerra civil no Donbass, que já matou 14 mil pessoas.

Mas o russo nunca quis absorver o Donbass, pelo enorme custo que isso teria - estimado em até US$ 25 bilhões, cinco vezes mais do que despendeu na Crimeia, só para começar. Sua intenção era manter a Ucrânia dividida e, assim, impossibilitada de entrar no clube ocidental. Até aqui, deu certo.

Quando Biden diz que vai aplicar novas sanções aos russos, Putin faz como fez no sábado (19), quando deu de ombros numa entrevista com Lukachenko e afirmou que ele já lidava com várias punições. Ele conta com os US$ 640 bilhões de reservas, a ajuda eventual da aliada China e, acima de tudo, com o temor europeu de ver o fornecedor de 40% de seu gás natural fechar as torneiras.

Ainda assim, Putin foi em frente e estabeleceu a crise atual, visando cristalizar a situação. O risco, óbvio, é de que ele surpreenda os que acreditam na pressão contínua sem ir ao fim e, como em 2014, aja militarmente.

Uma invasão total da Ucrânia parece difícil pelos custos humanos e políticos. Já uma ação mais limitada no Donbass, talvez reconhecendo as autoproclamadas repúblicas rebeldes e as inundando de tropas, seria menos custosa - numa de suas proverbiais incontinências verbais, Biden sugeriu dias atrás que a Europa estaria dividida acerca de como reagir a uma incursão militar reduzida.