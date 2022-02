Kerry diz que colaboração do setor privado é 'fundamental' para atingir metas climáticas

Enviado especial dos Estados Unidos para o Clima, John Kerry afirmou que o setor privado "será fundamental" para que os países possam conseguir atingir suas metas climáticas, no âmbito do Acordo de Paris. Durante painel da Conferência de Segurança de Munique, ele destacou o crescimento em investimentos para a solução de problemas climáticos.

Kerry também se disse favorável a uma uniformização no preço do carbono em nível global, o que pode facilitar o uso desse mecanismo. Defendeu ainda um trabalho ao lado dos maiores poluidores atuais, como China e Índia, para que as metas climáticas globais sejam atingidas. O enviado dos EUA também argumentou que, para se atingir essas metas, parte da energia gerada deverá vir de usinas nucleares.