Para ONU, ameaça à segurança global é provavelmente maior do que na Guerra Fria

Em meio às tensões no Leste Europeu, o secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, afirmou, nesta sexta-feira (18) que o mundo é provavelmente um lugar mais perigoso agora do que durante a Guerra Fria. Ele alertou que um pequeno erro ou falta de comunicação entre as grandes potências pode ter consequências catastróficas.

"Muitas vezes me perguntam se estamos em uma nova Guerra Fria. Minha resposta é que a ameaça à segurança global agora é mais complexa e provavelmente maior do que naquela época", disse Guterres, em seu discurso de abertura em uma conferência anual de segurança em Munique.

Durante o impasse de décadas entre a União Soviética e os Estados Unidos no século passado, "havia mecanismos que permitiam aos protagonistas calcular riscos e usar canais de retorno para evitar crises", disse Guterres. "Hoje, muitos desses sistemas não existem mais e a maioria das pessoas treinadas para usá-los não está mais aqui conosco", destacou.

Ele disse, no entanto, que ainda acredita que o acúmulo de tropas russas na fronteira com a Ucrânia não resultará em um conflito militar. "Peço a todas as partes que sejam extremamente cuidadosas com sua retórica. As declarações públicas devem ter como objetivo reduzir as tensões, não inflamá-las", disse Guterres.