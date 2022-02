Em meio a tensões, Reino Unido, Ucrânia e Polônia lançam iniciativa de cooperação

Reino Unido, Ucrânia e Polônia lançaram nesta quinta-feira (17), um programa trilateral de cooperação, buscando intensificar o "trabalho conjunto para salvaguardar a estabilidade e construir resiliência na Ucrânia". Segundo comunicado emitido pelo governo britânico, a ação demonstra o compromisso de "fortalecer ainda mais a cooperação estratégica e o engajamento entre as três nações nas questões de maior prioridade em apoio à Ucrânia".

De acordo com o documento, o Reino Unido e a Polônia continuarão a ajudar Kiev, mantendo-se em unidade com o país face à agressão russa em curso, e" totalmente empenhados em apoiar a nação ucraniana nos seus esforços destinados a defender a soberania, a independência e a integridade territorial".

A iniciativa foi lançada em meio à visita da chefe da diplomacia britânica, Liz Truss, a Kiev. Em seu Twitter, a representante escreveu que a democracia da Ucrânia enfrenta uma "ameaça clara e presente da Rússia". Segundo ela, em reunião com o ministro da Relações Exteriores ucraniano, Dmytro Kuleba, foi discutido o "apoio inabalável do Reino Unido à segurança e soberania da Ucrânia". De acordo com Truss, a "Rússia deve diminuir a escalada e encerrar sua campanha de agressão".