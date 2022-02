Canadá ameaça prender manifestantes antivacina após 3 semanas de protestos

Apesar da pressão do governo canadense, manifestantes mantêm nesta quinta-feira (17) o bloqueio que já dura três semanas na capital Ottawa, enquanto autoridades alertam para a presença de extremistas entre aqueles que querem derrubar o governo.

A polícia distribuiu na quarta-feira (16) panfletos a caminhoneiros e outros que aderiram à paralisação do centro da cidade dizendo que deveriam sair ou seriam presos, mas a iniciativa não gerou grandes movimentações nos cerca de 400 veículos. Para Andrew Broe, um caminhoneiro de Ontário, o aviso é "um incentivo". "Eles estão tirando sarro tentando remover um protesto pacífico", disse ao jornal norte-americano The New York Times.

Apesar de barulhento, o protesto de Ottawa não tem sido violento. "Eu não tenho medo", disse um manifestante em Ottawa que não quis dar seu nome, à agência de notícias Reuters. "Estamos aqui pacificamente e vamos permanecer pacificamente. Mesmo que eles tentem nos prender, vamos ser presos pacificamente."

Os organizadores do ato pediram na quarta-feira para que mais manifestantes fossem a Ottawa, para ajudar a frustrar os esforços da polícia, ainda que a mesma tenha alertado que quem se juntasse à manifestação na capital estaria infringindo a lei. Já nesta quinta, Pat King, um dos líderes, publicou um vídeo no Twitter alertando a polícia para recuar. "Saia de perto. Desista. Ponha seu distintivo no chão... e se junte às pessoas", afirmou. "Quando isso chegar ao fim, apenas seguir regras não vai ser uma boa defesa legal."

Em comunicado, o chefe interino da Polícia de Ottawa, Steve Bell, subiu o tom e garantiu que todo o centro da cidade e qualquer espaço ocupado serão retomados.

Os manifestantes protestam contra a obrigatoriedade da vacina e as restrições impostas para conter a pandemia de Covid-19, mas há também quem tenha deixado claro sua oposição ao primeiro-ministro Justin Trudeau, e alguns querem ele fora do governo.

Parte dos manifestantes tem ligação com organização de extrema direita

O ministro da Segurança Pública, Marco Mendicino, alertou que uma parte dos manifestantes "têm uma forte ligação com uma organização de extrema direita que têm líderes em Ottawa", referindo-se à prisão de 13 pessoas em Alberta no começo da semana ligadas ao bloqueio de um ponto da fronteira com Montana, nos EUA, que está desde então liberada.

Segundo a polícia, o grupo pertencia a uma pequena célula na província que planejava usar violência se os agentes tentassem desmobilizar o ato. Diversos armamentos, incluindo 13 armas de cano longo, revólveres, um facão, vários conjuntos de armaduras e uma grande quantidade de munição e revistas foram descobertos em trailers em Alberta. Quatro pessoas do grupo, cujos integrantes tinham entre 18 e 62 anos, foram acusadas de conspiração para matar oficiais, e a maioria dos demais por posse de armas.

Pressionado, Trudeau declarou estado de emergência nacional na segunda-feira (14), o que permite ao governo usar a força para tentar acabar com os atos. O premiê invocou ainda uma Lei de Emergências que, segundo o ministro da Justiça, David Lametti, será apresentada na Casa dos Comuns. O partido de esquerda Novos Democratas disse que apoiaria o governo liberal de minoria, garantindo que a legislação seria aprovada.

Apesar do tom duro do governo, que também anunciou o bloqueio de conta bancária de quem participasse dos atos, ele tem sido criticado por ser ineficaz e lento para conter os protestos, o que levou à renúncia do chefe da Polícia de Ottawa, Peter Sloly, nesta semana.

Enquanto o impasse segue entre governo e manifestantes na capital - o movimento parece perder força em outras partes do país -, a paciência dos canadenses diminui a cada dia. Em uma pesquisa de opinião divulgada nesta semana pelo Instituto Agnus Reid mostra que 72% dos entrevistados acreditam ter chegado a hora de encerrar os protestos.

"Se o objetivo do Comboio da Liberdade era chamar a atenção de milhões de pessoas no Canadá e ao redor do globo - missão cumprida", diz a publicação do instituto. "Se, no entanto, o objetivo era angariar apoio para suas demandas de acabar as restrições ligadas à pandemia - o tiro saiu pela culatra."

Diante da repercussão negativa, muitos caminhoneiros têm tentado se afastar do chamado Comboio da Liberdade, segundo relata o Washington Post, que veem como radical e dizem mais ter prejudicado do que ajudado a indústria. As associações canadenses de caminhoneiros e as autoridades pontuam que apenas uma pequena parte se juntou aos atos e que a maioria está vacinada.