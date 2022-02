Ministros da Otan pedem que Rússia escolha diplomacia

Mesmo que a Rússia tenha anunciado nesta quarta-feira (16) que está deslocando mais tropas e armamentos de volta a suas bases, em outra aparente tentativa de aliviar temores de que esteja planejando invadir a Ucrânia, os ministros da Defesa da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), reunidos em Bruxelas, na Bélgica, voltaram a pedir, "nos termos mais fortes possíveis", que o Kremlin escolha "o caminho diplomático" e desmobilize as tropas. O apelo consta em comunicado conjunto divulgado após reunião.

"Estamos seriamente preocupados com o avanço de escala muito grande, não provocado e injustificado das forças armadas russas na Ucrânia e na Bielorrússia", afirmaram os ministros, em referência a exercícios militares recentes conduzidos por Moscou no país aliado. O governo russo havia mobilizado cerca de 150 mil soldados em áreas próximas à fronteira com a Ucrânia, gerando preocupações de que estivesse se preparando para um ataque.

Na terça, o ministério havia anunciado o início da retirada de soldados, após a conclusão de exercícios militares perto da Ucrânia. Nesta quarta, o Ministério da Defesa russo divulgou um vídeo mostrando uma série de veículos blindados deixando a Crimeia, a península do Mar Negro que Moscou anexou da Ucrânia em 2014. Segundo o ministério, o movimento faz parte da retirada de forças para suas bases permanentes.

Apesar do aceno russo, segundo os ministros de Defesa reunidos na Otan, as ações russas representam uma ameaça à segurança do Atlântico Norte. "Como consequência e para garantir a defesa de todos os Aliados, estamos mobilizando forças terrestres adicionais na parte oriental da Aliança, bem como meios marítimos e aéreos adicionais", revelaram.

O grupo assegura que as medidas são "preventivas" e "proporcionais" e reitera compromisso com "integridade e soberania territorial" da Ucrânia. "Como afirmado anteriormente, qualquer nova agressão russa contra a Ucrânia terá consequências enormes e terá um preço alto", pontuaram.