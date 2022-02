Secretário de Defesa dos EUA vai à Europa discutir, na Otan, conflito na Ucrânia

Porta-voz da Secretaria de Defesa dos Estados Unidos, John Kirby informou nesta terça-feira (15) que o secretário de Defesa norte-americano, Lloyd Austin, vai viajar na quarta-feira (16) para Bélgica, Polônia e Lituânia. Em Bruxelas (Bélgica), o secretário vai discutir com lideranças da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) a atividade militar russa na fronteira com a Ucrânia, segundo o porta-voz.