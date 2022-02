É 'absolutamente possível' que Putin aja com pouco ou nenhum aviso, diz Pentágono

É "absolutamente possível" que Vladimir Putin, presidente da Rússia, aja "com pouco ou nenhum aviso" em ataque à Ucrânia, disse nesta segunda-feira (14) o porta-voz do Pentágono, John Kirby, em coletiva à imprensa. Ele afirmou ainda que os Estados Unidos acreditam que uma decisão final ainda não foi tomada pela Rússia. "Ainda acreditamos que é possível e preferível um caminho diplomático", disse ele.

De acordo com Kirby, Putin continua a aumentar sua preparação e a se dar mais opções caso opte por uma abordagem militar. "Ele está fazendo todas as escolhas que você esperaria que ele fizesse para estar pronto para a opção de ataque militar".

Pouco antes da coletiva, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse, através do Facebook, ter sido avisado de que seu país seria atacado pela Rússia na próxima quarta-feira (16). Questionado sobre o assunto, Kirby disse que o líder "pode postar o que quiser, quando quiser". "Ele não precisa nos consultar. Ele é o líder de um Estado soberano."

O porta-voz do Pentágono se recusou a precisar uma data para o ataque e considerou que isso "não seria inteligente". "Não vou falar sobre questões específicas da Inteligência norte-americana. Temos dito há algum tempo que a ação militar russa pode acontecer a qualquer momento", afirmou Kirby, que garantiu que os EUA têm compartilhado as informações que obtêm com seus aliados. Em relação às tropas enviadas para a Polônia, ele afirmou não haver "plano ou intenção" de que sejam deslocadas para a Ucrânia.