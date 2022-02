Chanceler da Alemanha visita a Ucrânia em meio à crescente temor de invasão russa

O chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, se reuniu com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, nesta segunda-feira (14), como parte de esforços diplomáticos do Ocidente para impedir uma invasão russa que, segundo alegações, poderá ocorrer nos próximos dias. De lá, Scholz planeja seguir para Moscou, onde tentará persuadir o presidente da Rússia, Vladimir Putin, a recuar.

Autoridades dos EUA alertaram que a Rússia poderá atacar o país vizinho nesta semana. Moscou nega que tenha planos nesse sentido, mas já deslocou mais de 130 mil soldados para áreas próximas à fronteira com a Ucrânia e, na visão de Washington, dispõe de poder de fogo suficiente para lançar um ataque de imediato.

Em meio a crescentes temores de que a guerra seja iminente,, e mais armamentos de países que integram a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) chegaram à cidade no domingo (13). Os EUA, além de Reino Unido e outros países europeus, orientaram seus cidadãos a deixarem a Ucrânia, e o governo norte-americano também está retirando a maior parte dos funcionários de sua embaixada em Kiev.