Biden ordena envio de mais 3 mil soldados à Polônia em meio à escalada da crise na Ucrânia

O Pentágono vai enviar mais 3 mil soldados de combate à Polônia para se juntar aos 1.700 que já estão reunidos lá. A medida é uma demonstração do compromisso norte-americano com os aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), que estão preocupados com a perspectiva de a Rússia invadir a Ucrânia, disse um alto funcionário da Defesa nesta sexta-feira (11).