Rússia diz que relações com o Reino Unido estão 'no ponto mais baixo'; EUA questiona esforços de Macron

Em meio ao aumento de tensões com o temor de uma invasão da Ucrânia por parte da Rússia, como acusam governos de potências ocidentais, o Kremlin voltou sua artilharia verbal nesta sexta-feira (11) contra o Reino Unido, que tem se alinhado aos Estados Unidos nesta crise.

O ministro da Defesa russo, Serguei Shoigu, disse nesta sexta em reunião com seu homólogo britânico, Ben Wallace, que as relações entre Moscou e Londres estão em seu ponto mais baixo, segundo as agências de notícias do país. "Infelizmente, o nível da nossa cooperação está perto de zero e prestes a cruzar o meridiano zero e se tornar negativo, o que não é desejável", afirmou.

Moscou já vinha zombando abertamente da ministra das Relações Exteriores britânica, Liz Truss, que cometeu uma gafe geográfica ao dizer que apoiaria "aliados do Báltico através do Mar Negro" - mar que fica a mais de mil quilômetros dos países bálticos.

na terça (8), o francês também se reuniu com Volodimir Zelenski, em Kiev, para negociar com o lado ucraniano Ao mesmo tempo, os Estados Unidos questionaram a movimentação do lado francês para apaziguar a crise. No começo da semana, o presidente da França, Emmanuel Macron, foi a Moscou se reunir com Vladimir Putin e anunciou que ouviu do russo a promessa de que não escalaria o conflito -

. Autoridades norte-americanas expressaram em público dúvidas quanto aos resultados da viagem, em um momento em que a Rússia tem mais de 100 mil soldados, armas e outros equipamentos dispostos em diferentes pontos da fronteira com o país vizinho"Certamente, se houvesse um progresso diplomático, agradeceríamos, mas acreditamos quando vemos com nossos próprios olhos na fronteira", disse na terça-feira a secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki.

No dia seguinte à viagem de Macron, para minimizar qualquer promessa que Moscou poderia ter feito à França, o Pentágono disse que a Rússia continuava reforçando suas forças na fronteira.

Também enviou seis navios de guerra através do Bósforo para manobras navais planejadas no Mar Negro e no vizinho Mar de Azov. Na quinta-feira (10), Moscou mobilizou seus tanques na Bielorrússia para realizar exercícios com fogo real, o que provocou advertência da Otan.

A subsecretária de Estado, Wendy Sherman, disse em entrevista ao canal norte-americano MSNBC na quinta-feira que as manobras militares realizadas na Bielorrússia por forças desse país e russas equivalem, "do nosso ponto de vista, a uma escalada, não uma desescalada" - como disse o presidente francês.

Macron se reúne na tarde desta sexta por telefone com os líderes dos Estados Unidos, Joe Biden, do Reino Unido, Boris Johnson, e da Alemanha, Olaf Scholz. A conversa inclui ainda o presidente polonês, Andrzej Duda, o chefe de governo italiano, Mario Draghi, e o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau. Na mesa também estarão o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel.

Washington voltou a dizer, nesta sexta, que uma invasão pode acontecer a qualquer momento, talvez antes do final dos Jogos Olímpicos de Inverno, em Pequim, que terminam em 20 de fevereiro, e que a Rússia está concentrando ainda mais tropas perto da Ucrânia. Imagens de satélite publicadas por uma empresa privada dos EUA mostraram novas unidades militares russas em vários locais próximos à fronteira da Ucrânia.

Biden voltou a pedir que os norte-americanos que estão na Ucrânia deixem o país e, sob o trauma da desastrada retirada do Afeganistão, disse que não vai enviar tropas para resgatar cidadãos em caso de um ataque russo. "As coisas podem enlouquecer rapidamente", disse o presidente à rede americana NBC News.

O governo ucraniano criticou, mais uma vez, a medida, tida por Kiev como alarmista, e afirmou que "não há evidência de mudança radical na situação". A Ucrânia tem repetido que quer uma saída diplomática, e, no último fim de semana, chamou as previsões de invasão eminente de "apocalípticas".

Não foi o suficiente para acalmar outras nações. Com o alarme se espalhando, o Japão e a Holanda também pediram nesta sexta que seus cidadãos deixem a Ucrânia imediatamente. A missão diplomática holandesa deve ser retirada de Kiev e movida para Lviv, no oeste da Ucrânia, longe da fronteira russa. Israel também disse que está retirando a missão diplomática da capital dado "o agravamento da situação".

A Rússia nega intenção de invadir a Ucrânia, mas diz que pode tomar "ações militares", sem especificar, caso demandas de segurança não sejam atendidas, como a garantia de que o país vizinho não vai ingressar na Otan - o que países como os Estados Unidos consideram inaceitável.