EUA envia caças à Polônia, em meio a exercícios militares russos perto da Ucrânia

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, foi para Varsóvia, capital da Polônia, e se reuniu com o premiê polonês, Mateusz Morawiecki. Mais cedo, o britânico se reuniu com o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, em Bruxelas. "A Polônia e o Reino Unido não aceitarão um mundo em que um vizinho poderoso possa intimidar ou atacar seus vizinhos", disse ele antes de se encontrar com os soldados britânicos na Polônia.

, com as primeiras tropas chegando no Leste Europeu na última terça-feiram (8). Também nesta quinta-feira, o Reino Unido disse que está disposto a enviar mil soldados a mais em caso de uma crise humanitária relacionada à crise na Ucrânia.

"A implantação de F-15s dos EUA na Polônia eleva as capacidades de defesa coletiva no flanco leste da Otan e a missão de policiamento aéreo aprimorada", disse o general Jeff Harrigian, comandante das Forças Aéreas dos Estados Unidos na Europa e das Forças Aéreas da África. "O compromisso das aeronaves e aviadores dos EUA demonstra a solidariedade da Aliança, enquanto continuamos a trabalhar juntos em unidade para executar nossa missão defensiva."

Ao mesmo tempo,. A Rússia diz que o treinamento tem por objetivo "suprimir e repelir agressões externas", mas países ocidentais temem que Moscou esteja planejando uma invasão e usando os treinamentos como disfarce para ataques no território ucraniano.

A Força Aérea dos Estados Unidos enviou caças à Polônia nesta quinta-feira (10) com o objetivo de "melhorar a postura de defesa coletiva da Otan". A Polônia faz fronteira com a Ucrânia, onde o temor de uma invasão da Rússia tem levado ao aumento de exercícios militares na região.

Rússia continua a acumular tropas na fronteira

Moscou já enviou pelo menos 140.000 soldados para sua fronteira com a Ucrânia Handout/Russian Defence Ministry/AFP/JC

Em antecipação a uma possível invasão, Moscou já enviou pelo menos 140.000 soldados para sua fronteira com a Ucrânia, o que piorou as relações tensas da Rússia com o Ocidente. Na terça, a Rússia lançou uma série de exercícios militares simultâneos de tiro rápido e enviou navios de guerra para o Mar Negro.

Depois de meses de acúmulo militar russo nas fronteiras da Ucrânia, analistas militares estão alertando que as peças finais para uma invasão estão prontas e que um grande ataque pode derrubar o governo pró-ocidente de Kiev e reafirmar o controle de Moscou.

A Rússia há muito tenta impedir a inclinação da Ucrânia para o Ocidente, com o presidente Vladimir Putin alertando que o objetivo da Ucrânia de ingressar na Otan é uma "linha vermelha" que ataca a segurança russa.

Em resposta aos movimentos russos em suas fronteiras, as tropas ucranianas estão se preparando para seus próprios exercícios militares - usando aeronaves não tripuladas e mísseis antitanque fornecidos por parceiros ocidentais de Kiev. Esses exercícios militares devem durar 10 dias e começam nesta sexta-feira.

A Rússia diz que não tem planos de invadir a Ucrânia, mas quer que o Ocidente mantenha a Ucrânia e outros ex-países soviéticos fora da Otan. Também quer que a Otan se abstenha de instalar armas lá e recue as forças da aliança da Europa Oriental. Os EUA e a Otan rejeitam categoricamente essas exigências.

Em meio aos avisos de invasão do Ocidente , as autoridades ucranianas tentaram projetar calma, preocupadas com o fato de os temores sobre a guerra desestabilizarem ainda mais a frágil economia do país. "Acreditamos que a concentração de tropas perto da fronteira é parte da pressão psicológica de nosso vizinho", disse o presidente Volodimir Zelenski em uma reunião de líderes empresariais. "Temos recursos e armas suficientes para proteger nosso país."

A Rússia e a Ucrânia estão envolvidas em um conflito acirrado desde 2014, quando uma revolta popular tirou do cargo o líder ucraniano, amigo do Kremlin. Moscou respondeu anexando a Crimeia e depois apoiando uma insurgência separatista no leste da Ucrânia, onde os combates já mataram mais de 14 mil pessoas.