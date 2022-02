Rússia e Ucrânia sinalizam com negociação

No lado diplomático, outros movimentos ocorreram. A União Europeia convidou a Rússia para participar de negociações sobre a segurança no continente no âmbito da Organização para Segurança e Cooperação na Europa (OSCE), ente do qual Moscou já faz parte.

Ela o fez no escopo da crise que vem desde 2014, quando anexou a Crimeia justamente para evitar a absorção de Kiev no arcabouço ocidental ao ver um governo aliado de Vladimir Putin derrubado. Também ajudou rebeldes separatistas pró-Rússia no leste do país, cuja autonomia está no centro da disputa.

Rússia inicia exercícios militares com a Bielorrússia

A Rússia, que posicionou cerca de 130 mil militares em torno da Ucrânia, ação que ocorre desde novembro, para fazer valer seu ponto nas negociações, iniciou a fase ativa do megaexercício que promove com a Bielorrússia.

Ditadura aliada de Moscou, que durante anos evitou ficar tão sob a influência de Putin, a Bielorrússia fica ao norte da Ucrânia - sua fronteira, meros 200 km por rodovia até Kiev. Com a pressão contra o ditador Aleksandr Lukachenko nas ruas, após mais uma eleição para o manter no poder que detém desde 1994, Minsk capitulou politicamente.

Agora, há no país 30 mil soldados russos, dois batalhões com os avançados sistemas antiáereos S-400 e diversos aviões, incluindo os modernos caças Su-35S, os melhores disponíveis em alguma quantidade na Força Aérea de Putin.

Segundo a Otan, é o maior deslocamento russo no vizinho desde o tempo em que ambos os países faziam parte da União Soviética, o império comunista falecido em 1991. Já a Ucrânia se mantém em estado constante de exercícios pontuais desde o começo da crise, também para efeito de propaganda de prontidão junto aos aliados ocidentais, com fotos divulgadas de tanques e soldados.

O presidente russo, segundo o Kremlin, disse que todos vão embora após os dez dias de exercícios, o que não deixa de causar uma alta tensão na Europa. A Rússia diz que não quer invadir a Ucrânia e, de fato, teria muito a arriscar se o fizesse. Operações mais limitadas estão no cardápio, contudo, e a presença de seis navios de assalto anfíbio neste fim de semana em exercícios no mar Negro levantam temores de alguma ação pontual para ligar por terra as áreas pró-russas do leste à Crimeia, por exemplo.