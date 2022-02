Casos de Covid caem 31% nas Américas, mas mortes sobem 12%, diz Opas

Os casos de Covid-19 na semana passada caíram 31% em relação à anterior, enquanto as mortes aumentaram 12%, informou nesta quarta-feira (4), a diretora da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), Carissa Etienne. Foram mais de 4,8 milhões de casos e de 33 mil mortes pela doença na região durante o período.

Etienne destacou que países com maior cobertura vacinal estão vendo menos internações e mortes em UTIs. "Isso enfatiza a importância de expandir o acesso a vacinas, incluindo reforços, quando disponíveis, para salvar vidas", afirmou em coletiva à imprensa.

A diretora focou o discurso em defender o cuidado com os trabalhadores da área da saúde em meio à atual crise global. "Mesmo antes da pandemia, trabalhadores de saúde lidavam com questões que foram apenas exacerbadas", disse. Segundo Etienne, no Brasil, na Guatemala e na Colômbia mais de um a cada 10 trabalhadores da saúde vivenciaram algum episódio de extrema depressão.

Taxa de letalidade não serve para apontar se Covid é epidêmica ou endêmica

Já o diretor-assistente da Opas, Jarbas Barbosa, afirmou que a taxa de letalidade não serve para apontar se a Covid-19 passou de epidêmica para endêmica.

Barbosa explicou que a taxa de letalidade é um indicador que mede a gravidade de uma doença e retrata a relação entre o número de casos e o número de mortes. Doutor em saúde pública, ele disse que este indicador é interessante para doenças nas quais há contagem rigorosa de infecções e mortes decorrentes.

"Na Covid-19, a taxa de letalidade não é um bom indicador, porque o denominador, que é o número de casos, não é bem conhecido. Grande parte dos casos são assintomáticos e não testados", disse. "Além disso, pode variar muito de um país para outro: onde se testa mais, o número de casos relatados será maior".