Viena recebe mais uma rodada de negocioções para salvar acordo nuclear iraniano

Representantes de cinco países - Alemanha, China, França, Reino Unido e Rússia - retomaram nesta terça-feira (8) as negociações sobre o acordo nuclear iraniano, em Viena, na Áustria. A esperança é que os países ocidentais cheguem a um consenso nas próximas semanas. O evento ocorre no Hotel Palais Coburg, sob forte presença policial.

Os Estados Unidos, que também estão no país, mas não participam diretamente das conversas, se mantêm impacientes. O governo norte-americano estima que um eventual acordo nuclear restaurado deixaria o Irã capaz de acumular combustível nuclear suficiente para uma bomba em menos de um ano, um prazo menor do que o que sustentou o acordo de 2015, disseram fontes familiarizadas com o assunto.

Autoridades do governo concluíram, no final do ano passado, que o programa nuclear do Irã havia avançado demais para recriar o chamado período de rompimento de aproximadamente 12 meses do pacto de 2015. "Desejamos um acordo que aborde as principais preocupações de todas as partes, mas se não for alcançado nas próximas semanas, os avanços nucleares do Irã impossibilitarão o nosso retorno" ao pacto firmado em 2015, acrescentou uma das fontes.

Os Estados Unidos se retiraram do pacto em 2018 sob a presidência de Donald Trump, que o considerava insuficiente. O objetivo do acordo é evitar que o Irã desenvolva uma bomba atômica. Para retomar o pacto, tratativas são realizadas há quase um ano.