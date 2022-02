O presidente da França, Emmanuel Macron, se reuniu nesta segunda-feira (7) com o homólogo russo, Vladimir Putin, em Moscou, quando o francês expressou o interesse em uma redução nas tensões recentes. Em seu Twitter, Macron escreveu sobre o encontro dizendo que é preciso avançar na "desescalada", e que os "termos" são conhecidos para grandes questões de segurança coletiva, como a Ucrânia, e a situação na Bielorrússia.

Ce vers quoi nous devons aller, c’est la désescalade. Nous en connaissons les termes. Grandes questions de sécurité collective, question ukrainienne, situation sécuritaire en Biélorussie et dans toute la région : avançons. pic.twitter.com/sXEDLGf4jO — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 7, 2022

"Comecemos a construir uma resposta que seja útil para a Rússia, útil para toda a nossa Europa, uma resposta que permita evitar a guerra, construir os elementos de confiança, estabilidade e visibilidade. Juntos", afirmou o francês. Nos últimos dias, Macron vem realizando uma série de diálogos com lideranças envolvidas na crise recente, o que envolveu desde uma conversa com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, a outros três contatos por telefone com Putin.