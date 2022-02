Menino de cinco anos é resgatado sem vida de poço no Marrocos

O menino de cinco anos de Marrocos que caiu em um poço de 32 metros de profundidade e mobilizou as atenções do mundo foi resgatado sem vida. O desfecho ocorreu na noite deste sábado (5). Equipes de socorro tentaram por cinco dias salvar a criança.

A informação da morte foi confirmada por duas autoridades do governo marroquino, e o rei Mohammed enviou condolências aos pais do menino, segundo nota divulgada pela mídia estatal.

Imagens em redes sociais mostraram o momento logo após o corpo da criança ser resgatado, com socorristas reunidos no local, cantando a Deus e apontando as lanternas de seus telefones para o céu.

Rayan Awran estava preso em um poço abandonado desde terça-feira (1º), nas colinas da província de Chefchaouen, ao norte do país. O túnel tinha 45 centímetros de largura no topo e ia se estreitando ao longo do seu trajeto.

O garoto estava brincando e então desaparece no terreno. Um familiar de Rayan contou que a família ouviu um choro abafado e conseguiu identificar o garoto no túnel com ajuda da lanterna e câmera do celular. A tragédia causou comoção no país. O trabalho dos bombeiros foi transmitido ao vivo por canais de TV. Uma multidão se manteve no entorno do ponto onde o garoto caiu.

Uma campanha no Twitter #salvemrayan, em árabe, sensibilizou o Marrocos, com mensagens de apoio.