Casa Branca: resposta à eventual invasão russa à Ucrânia seria 'sem precedentes'

A Casa Branca reiterou, nesta sexta-feira, que responderia de maneira "sem precedentes" a uma eventual invasão da Rússia pela Ucrânia, com sanções políticas e econômicas. Nos últimos meses, Moscou mobilizou cerca de 100 mil soldados na fronteira com o país vizinho e provocou temores quanto a um possível ataque, realizando exercícios militares com a também vizinha Bielorrússia.