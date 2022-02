Restrições à Covid-19 começam a cair na Áustria neste sábado

A Áustria vai afrouxar as restrições impostas para combater a disseminação do coronavírus a partir deste sábado (5). Entre as medidas, restaurantes poderão permanecer abertos até a meia-noite, expandindo o horário de funcionamento, que atualmente se encerra às 22h, segundo informou o chanceler Karl Nehammer.

Além disso, as regras que impedem pessoas não vacinadas de entrar em lojas e restaurantes serão eliminadas gradualmente. A partir de 12 de fevereiro, o comprovante de vacinação ou de recuperação não será mais necessário para entrar nesses locais. Uma semana depois, em 19 de fevereiro, será permitida a entrada em restaurantes para todos que comprovarem vacinação, recuperação ou teste negativo de coronavírus.

Na semana passada, já havia sido anunciado o término das restrições de circulação para pessoas vacinadas, que começou a valer em 31 de janeiro. O anúncio ocorre apesar do número recorde de casos nos últimos dias. Na quarta-feira (2), a Áustria registrou 39.410 novos casos do vírus. Em 27 de janeiro, a taxa de infecções em 7 dias era de 2.381,2 a cada 100 mil habitantes, cerca de 10 vezes maior que a taxa no início de janeiro.

Nehammer disse que a atual baixa taxa de pacientes hospitalizados por causa de Covid-19 significa que são possíveis passos adicionais em direção à normalidade.