Casa Branca diz que EUA seguem discutindo 'terrível' pacote de sanções à Rússia

Porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki afirmou que o governo dos Estados Unidos continua a avalia um "terrível" pacote de sanções contra a Rússia, caso o país invada a Ucrânia. Segundo ela, esse pacote deve ser alvo de discussões com o Congresso norte-americano, mas o país não anunciará as eventuais sanções com antecedência.