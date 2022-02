Enquanto Europa relaxa restrições, outros continentes estão mais cautelosos

Europa relaxa seus cuidados Enquanto a, outros continentes estão sendo ainda mais cautelosos. Algumas das taxas de vacinação mais altas do mundo são encontradas na Ásia - que não é estranha a surtos anteriores como Sars e Mers - e seus líderes estão mantendo medidas mais rígidas de bloqueio ou até mesmo apertando-as, por enquanto.

após uma erupção vulcânica e tsunami A nação de Tonga, na costa do Pacífico, entrou em um bloqueio nesta quarta-feira (2) depois de encontrar infecções em dois trabalhadores portuários que ajudam a distribuir ajuda que chega. Isso ocorreu contra os temores de que as consequências do desastre natural no mês passado pudessem desencadear um segundo desastre, trazendo a pandemia para uma nação que estava livre do vírus.

Pequim impõe bloqueios rigorosos rapidamente quando algum caso é detectado Na véspera de sediar os Jogos Olímpicos de Inverno, a China estava cumprindo sua política formal de "zero Covid-19", mesmo que 85% de sua população esteja totalmente vacinada, de acordo com números do Our World in Data.e continua exigindo que as pessoas usem máscaras no transporte público e mostrem o status "verde" em um aplicativo de saúde para entrar na maioria dos restaurantes e lojas.

A Tailândia, onde 69% da população está totalmente vacinada, de acordo com o Our World in Data, continua exigindo o uso de máscaras em público e impõe o distanciamento social, além de outras restrições.

Cingapura, que possui a maior taxa de vacinação da Ásia, com 87% com pelo menos duas injeções, mantém suas restrições mesmo enquanto segue uma "jornada de transição para uma nação resiliente à Covid-19" iniciada em agosto, com medidas para relaxar e apertar regras conforme as condições o justifiquem.

Com quase 80% de sua população totalmente vacinada, o Japão resistiu às restrições impostas, mas continua exortando o público a usar máscaras e observar as práticas de distanciamento social, enquanto solicita aos restaurantes que reduzam o horário de funcionamento.

O Camboja, com 81% de sua população vacinada, reduziu as restrições a restaurantes e outros negócios, mas ainda exige que as máscaras sejam utilizafas em público e incentiva o distanciamento social.