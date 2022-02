Mortes por Covid-19 no mundo registram maior número diário em quase 9 meses

O mundo registrou o maior número diário de mortes pela Covid-19, segundo a plataforma Our World in Data, projeto de monitoramento da doença lidado à Universidade Johns Hopkins. De acordo com os dados da plataforma, na terça (1º) foram 14.303 óbitos causados pela doença. O número é o maior contabilizado desde 7 de maio do ano passado, quando foram registradas 14.418 mortes.

O novo pico registrado no período ocorre em meio à proliferação da variante Ômicron do novo coronavírus. Na média móvel dos últimos sete dias registrada até esta terça, de 10.094 mortes, a quantidade é a maior em cinco meses - em 27 de agosto de 2021, a média estava em 10.127 óbitos.

Há nove meses, a Índia já enfrentava uma escalada de casos confirmados com a variante Delta. No Brasil, a população ainda sentia os efeitos da Gama.

Apesar da maior transmissibilidade da Ômicron, no entanto, os números mostram que os casos começaram a arrefecer, embora a mesma tendência não seja observada nos óbitos. A média de novos infectados, segundo a Our World in Data, está em 3,13 milhões por dia. A quantidade representa uma queda de quase 9% em relação ao recorde de 3,43 milhões registrado em 24 de janeiro.

Ranking de países com mortes por Covid-19 na terça-feira